Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema TV
    4. Benedict Cumberbatch'ın başrolünü üstlendiği 'The Wonderful Story of Henry Sugar' filminden ilk fragman geldi! Vizyon tarihi belli oldu

    Benedict Cumberbatch'ın başrolünü üstlendiği 'The Wonderful Story of Henry Sugar' filminden ilk fragman geldi! Vizyon tarihi belli oldu

    19.09.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Roald Dahl'ın 1977 tarihli derleme hikaye kitabı 'The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More'dan uyarlanan 'The Wonderful Story of Henry Sugar' (Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü) izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Benedict Cumberbatch'ın başrolünü üstlendiği filmin fragmanı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Sherlock Holmes performansıyla hafızalara kazınan Benedict Cumberbatch bu kez hayranlarının karşısına 'Şeker Henry' olarak çıkmaya hazırlanıyor. Roald Dahl'ın 1977 tarihli derleme hikaye kitabı 'The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More'dan uyarlanan 'The Wonderful Story of Henry Sugar' (Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü) filmi ilk fragmanıyla görücüye çıktı.

    VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

    1

    Kumarbaz bir adamın hayatına odaklanan filmin başrolünü Benedict Cumberbatch üsteleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend ve Richard Ayoade gibi isimler de yer alıyor. Filmin 27 Eylül'de vizyona girmesi bekliyor.


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Berlin geri dönüyor! Fragmanı bile gündem yarattıBerlin geri dönüyor! Fragmanı bile gündem yarattı
    Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılarSkandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar
    Cinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandıCinsel organında morluk gördü! Kreş müdürü cinsel istismar suçundan tutuklandı
    Anahtar Kelimeler:
    Benedict Cumberbatch

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

    Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

    120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

    120 kilo verdi! Her gün yediği şeyi açıklayınca...

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.