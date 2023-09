Benedict Cumberbatch'ın başrolünü üstlendiği 'The Wonderful Story of Henry Sugar' filminden ilk fragman geldi! Vizyon tarihi belli oldu

Sherlock Holmes performansıyla hafızalara kazınan Benedict Cumberbatch bu kez hayranlarının karşısına 'Şeker Henry' olarak çıkmaya hazırlanıyor. Roald Dahl'ın 1977 tarihli derleme hikaye kitabı 'The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More'dan uyarlanan 'The Wonderful Story of Henry Sugar' (Şeker Henry'nin İnanılmaz Öyküsü) filmi ilk fragmanıyla görücüye çıktı.

VİZYON TARİHİ KESİNLEŞTİ

Kumarbaz bir adamın hayatına odaklanan filmin başrolünü Benedict Cumberbatch üsteleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda aynı zamanda Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Friend ve Richard Ayoade gibi isimler de yer alıyor. Filmin 27 Eylül'de vizyona girmesi bekliyor.

