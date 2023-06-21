Benim Güzel Ailem dizisinin Ferdi'si Onur Buldu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Onur Buldu evli mi, eşi kim? Hayatı ve biyografisi!

Onur Buldu Benim Güzel Ailem dizisinde Ferdi karakterine hayat veriyor. İzleyicide merak uyandıran Benim Güzel Ailem dizisi, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Onur Buldu dizi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Benim Güzel Ailem dizisinin Ferdi'si Onur Buldu'nun hayatı ve biyografisi...

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982’de dünyaya geldi.

Ebe bir anne ve öğretmen bir babanın çocuğu olan Onur Buldu Bergama’da doğmuştur. Ailesi aslen Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinden sonra bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Kariyeri arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oynadığı Keşanlı Ali Destanı iyi bir çıkış yakalamasında katkıya sahiptir.

Organize İşler, Plajda, Berlin Kaplanı, Eyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Cici Babam ve Bayi Toplantısı gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Televizyon kariyerinde de Avrupa Yakası, Benim Annem Bir Melek ve Güldür Güldür Şov yer alır. 2020’de Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Komedi Dizi Erkek Oyuncusu Ödülünü Güldür Güldür Şov’da gösterdiği performansıyla kazanmıştır.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN FERDİ'Sİ ONUR BULDU EVLİ Mİ?

Onur Buldu, Duygu Koz ile 2020’de evlenmiştir. Onur Buldu'nun Masal adını verdikleri bir kızı vardır.



