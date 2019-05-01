Bennu Gerede'den Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

İşte Bennu Gerede'nin 'Survivor'a yeniden çağrılsanız yine gider misiniz?' sorusuna verdiği yanıt:

Vallahi yıllarca Acun’a yalvardım beni tekrar alsın diye ama kimse kapımı çalmadı. Çok istedim çünkü oradaki maceramı tam bitirememiştim içimde kalmıştı. Yeniden gitmeyi tabii ki isterim. Oğlum da gitmek istiyor. Hatta bütün ailemiz gitse ne kadar güzel olur. Orada da aslında çok büyük bir iç yolculuğu yaptım. Çünkü gerçekten insan tamamen dünyadan kopuyor ve ilk defa hayatında ıssız bir adada kalıyor. Bu normal bir şey değil. Hiç tanımadığın insanlarla 24 saat geçiriyorsun. Hiçbir aile ferdiyle normalde 24 saat geçirmiyorsun ama onlarla geçiriyorsun.

Psikolojik açıdan çok zor bir deneyim. Orada meditasyon yapıyordum onun için ben çok zorlanmadım. Bana çok şey kattı. Sabır, kendimi daha iyi tanıma fırsatı ve beni yanlış anlayan halkla arkadaş olma fırsatı kattı. Ben göründüğü gibi biri değilim. İnsanların beni tanımasını istedim.

