Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın rol aldığı 'Cam Tavanlar'ın afişi yayınlandı!

Yaz sezonun başlamasıyla bir bir final yapan dizilerin ardından yeni sezona girş yapmayı planlayan diziler arasında yer alan 'Cam Tavanlar'dan ilk afiş geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ojo Pictures imzalı 'Cam Tavanlar'ın yayınlanmasına kısa bir süre kala başroller Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın bulunduğu afiş çekimleri tamamladı.

Merakla beklenen Cam Tavanlar dizisinin özel afişleri yayınlandı!

Yayınlanan tanıtımlarıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar’ın başrol oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka, özel bir çekim için bir araya geldi.

Yaz sezonunda adından söz ettirmeye başlayan ‘Cam Tavanlar’ için heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin başrol oyuncuları Bensu Soral ve Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka’nın yeni dizi için bir araya geldikleri çekimden ilk kareler izleyicinin beğenisine sunuldu.

Yaz sezonuna damga vurmaya geliyor Soral ve Aka’nın birlikte verdikleri pozlar, ikilinin bu yaz çok konuşulacağına ilişkin sinyaller verilirken dizinin yayın tarihi de kanal tarafından duyuruldu.

Yayın tarihi belli oldu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı 'Cam Tavanlar' 9 Haziran Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Bensu Soral kimdir? 23 Mart 1991 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Oyuncu Hande Soral'ın kardeşidir. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı.