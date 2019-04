Berat Kandili mesajları 2019: Mübarek Cuma’ya denk gelen Kandil için en güzel mesajlar

Ramazan-ı şerifin habercisi Berat kandili geldi. Bugün günahların için tevbe et Cenbah-Hakk'a hamdet. Berat kandilin mübarek olsun.

Üç ayların geldi, kandiller yandı. Bu mübarek günde ellerini göğe aç, tevbe et, gaflete düşmemek için Hakk'a dua et.

Allah'ın sevgisine, rahmetine ve affına mazhar olmak için bu mübarek Berat Kandilinde gönlünü ve ellerini göğe aç dualarla tevbe et. Berat Kandilin mübarek olsun.

Bu gece tevbe alma vaktidir, Ramazan-ı şerif öncesi tevbe et dualarla, kendinin ve sevdiklerinin günahları affolsun. Berat kandilin mübarek olsun.

Berat temize çıkmak demektir. Gel bu mübarek gecede kalpten bir tevbe et günahların için af dile. Berat kandiliniz kutlu ve mübarek olsun.

Bir kandil gecesi daha geldi. Bu Berat Kandili gecesinde günahlarını iyice düşün ve Cenab-ı Hakk'dan samimi bir şekilde af dile, tevbe et. Kandiliniz kutlu olsun.

Ya Rabb tevbemizi, dualarımızı, af dileklerimizi kabul et. Amin. Berat kandilimiz mübarek olsun.

* Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

* Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…

* Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

* İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

* Beraat kandili Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

* Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

* Berat kandilinde dualarınız kabul olsun, kötülükler, şerler gönlünüzden uzak dursun, melekler baş ucunuzda oldun. Dualarımız siz ve sevdiklerinizle... Berat kandiliniz mübarek olsun.