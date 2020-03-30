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  4. Berberler kapanınca İzzet Yıldızhan oğlunu tıraş etti

Berberler kapanınca İzzet Yıldızhan oğlunu tıraş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında berberler de kapandı. İzzet Yıldızhan, oğlunu kendisi tıraş etti.

Corona virüs sonrası kendisini İzmir’deki evine kapatan İzzet Yıldızhan, büyük oğlu Mustafa Yıldızhan’ı tıraş etti.

“Evden çıkamıyorsak kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız” notuyla sosyal medyadan paylaşım yapan Yıldızhan'a beğeni yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan, koronavirüs,

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