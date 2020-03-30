Berberler kapanınca İzzet Yıldızhan oğlunu tıraş etti

Corona vir\u00fcs sonras\u0131 kendisini \u0130zmir\u2019deki evine kapatan \u0130zzet Y\u0131ld\u0131zhan, b\u00fcy\u00fck o\u011flu Mustafa Y\u0131ld\u0131zhan\u2019\u0131 t\u0131ra\u015f etti. \n\u201cEvden \u00e7\u0131kam\u0131yorsak kendi i\u015fimizi kendimiz g\u00f6rmek zorunday\u0131z\u201d notuyla sosyal medyadan payla\u015f\u0131m yapan Y\u0131ld\u0131zhan'a be\u011feni ya\u011fd\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Taksilerde koronavir\u00fcs uygulamas\u0131 ba\u015flad\u0131!Karantinadalard\u0131! K\u00f6t\u00fc haberEstetikle bamba\u015fka biri oldu! Tan\u0131yana helal olsun
Okuyucu Yorumları 0 yorum