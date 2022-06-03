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  4. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler göğüs dekoltesini paylaştı! Küçük sansür

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler göğüs dekoltesini paylaştı! Küçük sansür

03.06.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'yi aldatarak olaylı boşanma süreciyle dikkatleri üzerine çeken Fatoş Yelliler, Instagram pozlarıyla gündemde. Cesur paylaşımlar yapan ünlü isim yine göğüs dekoltesine küçük bir sansür koyarak paylaşım yaptı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler göğüs dekoltesini paylaştı! Küçük sansür

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ayrılıktan sonra bambaşka biri oldu. Kilo verip estetik yaptıran ünlü isim evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşamış bu ilişkiden de aradığını bulamamıştı.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla popülerleşen Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler zaman zaman dekoltelerini sansürleyerek zaman zaman da sansürsüz pozler paylaşıyor.

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Fatoş Yelliler bu sefer göğüs dekoltesine küçük bir emoji koyarak yine hayranlarının dikkatini çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Berdan Mardini Fatoş Yelliler
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