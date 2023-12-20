Berdan Mardini tarzıyla Ebru Şancı'nın diline düştü! 'Neremi göstereyim?' yanıtı olay oldu

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve farklı tarzıyla adından söz ettiren

ünlü türkücü Berdan Mardini son olarak ticarete atılmış gül suyu ve yağıyla kozmetik işine girmişti.

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini son olarak markasının fotoğraf çekiminden karelerini yayınladı. Gül desenli takımıyla poz veren ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede gündem oldu. Mardini bugün 2. Sayfa programına katılan Ebru Şancı’nın da diline düştü.

Şancı, bugün katıldığı 2. Sayfa programında Berdan Mardini’nin bu kıyafeti için “Şu erkekte döşünü gösteren atletten nefret ediyorum. Şu döş yani no” yorumunu yaptı.

Ebru Şancı’nın bu eleştirisinin üzerine Berdan Mardini'den de yanıt gecikmedi. Mardini; 'Neremi göstereyim anlayamadım. Yani erkek adam gömleğiinin yakasını açmasın diyorsanız o zaman siz söyleyin de biz açalım. Neremi neremi?' ifadelerini kullandı.







