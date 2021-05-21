Berfu Yenenler'den esprili paylaşım

Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün esprili bir paylaşım yaptı.
26 yaşındaki Yenenler, oğlu Kuzey'in yüzüne photoshopla eşini ekledi. Berfu Yenenler'in, "Son iki senemin özeti" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçmişti. Eser Yenenler, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Hanımın fark etmeden kalbini kırmışım... Gönül alma gönderisidir" sözleriyle yayınlamıştı.
Ardından Berfu Yenenler ise, "Küsmüştüm, bari barışalım' gönderisi..." ifadelerini kullanmıştı.
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