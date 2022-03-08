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  4. Bergen'in katili Halis Serbest filmden sonra ilk kez konuştu! "Kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz"

Bergen'in katili Halis Serbest filmden sonra ilk kez konuştu! "Kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz"

08.03.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti. Bergen'in katili Halis Serbest, film hakkında Kanal D canlı yayınında konuştu. Serbest, “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz.” diyerek filmi istemediğini belirtti.

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Ancak filmin, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmasına izin verilmedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" dedi.

"BEN KALABALIK BİR AİLEYİM"

Yaşanan gelişmelerin ardından Bergen'in katili Halis Serbest ilk kez konuştu. Serbest, Kanal D'de canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında açıklamalarda bulundu.

Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü. “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz.” diyerek filmi istemediğini belirtti.

"İNTERNETE DÜŞÜNCE İZLERİM"

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

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Bergen
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
pisliksin sen adam değilsin yakışık almazsa öldürmeseydin kadını
kezzap attırmış, bıçaklamış, 6 kurşunla öldürmüş.. bir röportajında yine olsa yine öldürürdüm diyor, bu yaratığın yeniden yargılanıp müebbet yemesi lazım. kadınlar günü bugün yeniden dava açılsın.
Kalabalık bir aileymiş. Bahaneye bakın. Bir kadının hayatını karart sonrada gerçeklerle yüzleşmekten kaç. Bir erkek olarak biz bu tip erkeklere genelde müsfette diyoruz. Halis efendi ya siz?

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