Bergüzar Korel'den açıklama: 'Sözlerim çarpıtıldı'

Oyuncu Bergüzar Korel, Arap dünyasının Türk dizilerini veto etmesiyle ilgili bugün basında yer alan “Kapsamlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Üzerinde düşünmemek lazım. Arap dünyası aslında bizim Türk dizileri için çok büyük bir pazar değil” sözleriyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında Arap izleyicilerini kast etmediğini söyleyen Korel, sözlerinin çarpıtıldığını belirtti.

İşte, ünlü oyuncunun o açıklaması:

"Bugün basına yansıyan, Arap dizi piyasasıyla ilgili bana ait gibi gösterilen beyanların tümü yanlış aktarılmıştır. Ayaküstü gerçekleşen bir konuşmada dizilerin yayınlarıyla alakalı bir soruya verdiğim “Türk dizilerinin dünyanın pek çok yerinde seyredildiği” şeklindeki cevabım asla kastetmediğim ve kastetmeyeceğim biçimde Arap izleyicilerimizle alakalı gibi gösterilmiştir.

Dünyanın her yerinden hikayelerimizi paylaşan tüm izleyicilerimiz gibi Arap izleyicilerimiz de bizim için çok değerlidir. Sevgili Arap izleyicilerimize saygıyla duyurulur."