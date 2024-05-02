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SON DAKİKA | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı! Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da... 2016'dan bu yana ilk kez!

02.05.2024 16:03
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Son dakika haberi: Günlerdir konuşulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşme başladı. AK Parti Genel Merkezi'ne gelen CHP lideri Özel'i kapıda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Masada; yeni anayasa tartışmaları, emekli maaşları, atanamayan öğretmenler ve belediyelerin borç yüklerinin olacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA | Erdoğan-Özel görüşmesi başladı! Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da... 2016'dan bu yana ilk kez!

Son dakika: Ankara'da 8 yıl sonra kritik zirve! Merakla beklenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşme başladı. AK Parti ve CHP genel başkanları 2016'dan sonra ilk kez bir araya geldi.

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Saat 16.00'daki zirve için CHP lideri Özel, AK Parti Genel Merkezi'ne eski büyükelçi Namık Tan ile birlikte geldi.

CHP lideri Özel'i kapıda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Özel, daha sonra Erdoğan ile bir araya geldi.

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SÜREÇ NASIL NAŞLAMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'i bir araya getiren süreç, CHP Genel Başkanı'nın Erdoğan’a açtığı bayram tebriği telefonu ile başlamıştı.

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede bir araya gelme kararı alındı.

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GÜNDEM YENİ ANAYASA

Kritik görüşmede ana gündem maddesi yeni anayasa. Erdoğan, Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "CHP'nin de değişime destek verecebileceği inancındayım" ifadelerini kullanmıştı.

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Özgür Özel'in çantasında ise anayasa dışında; atanamayan öğretmenler, emekli maaşları ve borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının artırılması var.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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