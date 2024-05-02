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Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşvarinden tepki çeken çağrı: İş adamlarından açık açık araba istedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.05.2024 15:54
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Diyanet İşleri son günlerde lüks araç tartışmalarıyla kendine kamuoyunda yer buluyor. Daha Ali Erbaş'ın kiraladığı Audi A8 marka lüks aracın tartışmaları bitmemişken Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'ın iş adamlarına yaptığı çağrı tepki çekti. Okuyan sosyal medya hesabından iş adamlarına ve hayırseverlere açık açık seslenerek Ali Erbaş'a bir araç bağışlanmasını istedi.

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşvarinden tepki çeken çağrı: İş adamlarından açık açık araba istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son günlerde kamuıyunda sert bir dille eleştiriliyor. Sebebi ise kendine Audi A8 marka bir aracı kiralandığının ortaya çıkması. Konu televizyonda ve köşe yazarlarının da gündeminden henüz düşmemişken Erbaş'la ilgili yapılan bir çağrı tepkilere neden oldu.

AKSAS

ELEŞTİRİLERE 'ÇİRKİN' DEDİ

Tepkilerin gelmesine neden olan çağrının sebebi ise Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan... Okuyan sosyal medya hesabından araç üzerinden yapılan tartışmaları hedef aldı ve iş adamlarına seslendi. Eleştirileri 'çirkin' olarak yorumlayan Okuyan iş adamlarına ve hayırseverlere seslenerek Ali Erbaş'a bir araç bağışında bulunmasını istedi.

Okuyan'nın tepki çeken paylaşımları şu şekilde;

Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın şahs-ı manevisine yönelik son derece maksatlı ve her biri aziz milletimizin mümtaz evladı olan yüz bini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum.

Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir.

SUAT

Hiç şüphe yok ki artık kabak tadı vermiş ve ağızlara sakız yapılmış bir ‘makam aracı’ gündeminin yurtiçinde Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet eden;

Yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede Diyanetimizin vefakâr çalışanlarının, yolunu gözleyenlerinin, gönüllülerinin ve manevi otoritesine duydukları saygı ve gösterdikleri ihtimamla nice insan evladının kalplerini de yorduğu bilinmelidir.

Adanmış insanların hakları topluma emanettir. Mütedeyyin iş adamlarımızdan, kadirşinas hayırseverlerimizden istirhamım Mevlanın en güzel şekliyle yaratmış olduğu güzel ağızlarında ‘çirkin, murdar bir sakız gibi’ çiğnedikleri bu gündemi boşa çıkartacak bir iyilik olarak cömert bir tavırla bir makam aracını Diyanet İşleri Başkanlarımızın kullanımına tahsis olunmak üzere ‘Türkiye Diyanet Vakfımız’ demirbaşına kazandırmaya davet ediyorum.'

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Anahtar Kelimeler:
Ali Erbaş araba bağış
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