Bergüzar Korel'den baby shower partisi! Beyazlar içinde...

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Ali ve Han adında iki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Heyecanları gün geçtikçe büyüyen ikiliden Korel, baby shower partisi düzenledi. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih ettiği görülen Korel, yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmedi.

Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

