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Bergüzar Korel'den yeni tatil paylaşımı: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

24.07.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre sonra "On Saniye" filmiyle setlere dönmeye hazırlanan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile tatil pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, bronzlaşamadığını söyleyerek eşiyle pozlarını paylaştı.

"Binbir Gece" dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.

"On Saniye" adlı fimle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Bergüzar Korel, yapımda “Zeynep” karakterine hayat verecek. Uzun zaman sonra sete çıkacak olan oyuncu tatilde de çalıştı.

"TÜM TATİLİMİZ BÖYLE GEÇTİ"

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Bergüzar Korel, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, Ergenç'in telefonla konuştuğu kareye, şu ifadeleri not düştü:

Ekran Alıntısı

"Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler. Ve evet ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum."

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