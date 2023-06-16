Berk Atan ile aşkı gündemdeydi! Selin Yağcıoğlu yeni aşka yelken açtı

Çapkınlıklarıyla ünlü sosyetik iş insanı Allan Hakko ve fenomen Selin Yağcıoğlu sosyal medyada gündemde.

2012 yılında Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan iel bir küs bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı.

Merve Oflaz ile ilişkisiyle gündeme gelen Allan Hakko ve fenomen isim birlikte.

İki son olarak birlikte katıldıkları ödül töreniyle gündeme geldi. Fenomen Selin Yağcıoğlu geceden ödül aldıktan sonra ünlü iş insanıyla pozunu kalp emojisiyle paylaşınca dikkat çekti.

Selin Yağcıoğlu yeni aşkını "Bugünün kurtarıcısı" notuyla paylaştı.

Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz mart ayında bir ayrılıp bir barııştığı sevgilisi oyuncu Berk Atan'la Dubai'de tatil yapmış, tatil dönüşü ilişkileri son bulmuştu.



