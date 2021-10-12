MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşk öpücüğü

Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşk öpücüğü

12.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay ile kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un birlikteliği doludizgin sürüyor. Her fırsatta Atiksoy'a olan aşkını dile getiren Oktay, sevgilisini öperken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşk öpücüğü

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK ÖPÜCÜĞÜ

38 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisini öperken verdiği pozunu Instagram'dan kalp emojisi ile birlikte paylaştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikiliye takipçileri çok sayıda "Mutluluklar" şeklinde yorum yağdırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı olduKısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı oldu
Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı cezaKilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı! İşte aldığı ceza
Asla ev alamam! Çok pahalıAsla ev alamam! Çok pahalı
Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Kripto para borsası kapılarını kapattı!

Eski sevgilisiyle poz verdi! Olay kıyafet

Eski sevgilisiyle poz verdi! Olay kıyafet

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Olay sözler: Ciyak ciyak bağıran!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.