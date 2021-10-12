Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşk öpücüğü

2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

AŞK ÖPÜCÜĞÜ

38 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisini öperken verdiği pozunu Instagram'dan kalp emojisi ile birlikte paylaştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikiliye takipçileri çok sayıda "Mutluluklar" şeklinde yorum yağdırdı.



