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Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında

24.06.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile düğün hazırlığı yapıyor. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, düğün öncesi Maldivler'de ön balayına çıktı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy ön balayında

Şubat ayında nişanlanan iki oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.

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Aylül ayında evlenmeyi planlayan Oktay ile Yıldız ön balayına çıktı. Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul’a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.
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Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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