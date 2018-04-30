MAGAZİN

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay çiftinin sosyal medya hesabı yine hacklendi. Şu sıralar Savaşçı dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı yeniden hacklendi. Hesabı hackleyenler Oktay ve eşinin uygunsuz görüntülerini paylaştı.

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti. Şarapçıoğlu'nun hesabı kısa süre sonra yeniden hacklendi.

Savaşçı dizisinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun kısa bir süre önce Instagram hesabı birkaç kez hecklenmişti. Şarapçıoğlu'nun hesabını hackleyenler Merve Şarapçıoğlu ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmışlardı. Şarapçıoğlu'nun hesabı kısa süre sonra yeniden hacklendi.

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YENİDEN HACKLENDİ

Yaşanan olayın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Berk Oktay ve eşinin uygunsuz görüntüleri yeniden yüklendi.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu hacker

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