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Berkay Hardal ile evlenen Dilan Telkök hamile mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:45 | Son Güncelleme

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti ile ilgili sosyal medyada yeni bir iddia ortaya atıldı. Apar topar evlenmeleri "Dilan hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Berkay Hardal ile evlenen Dilan Telkök hamile mi?

Oyuncu Berkay Hardal, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından Dilan Telkök ile fotoğrafını paylaşarak aşklarını ilan etmişti. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz hafta ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir organizasyon ile nişanlanmıştı. Nişanın hemen ardından apar topar evlenmeleri "Dilan hamile mi?" yorumlarına neden oldu.
Kısa sürede aldıkları evlilik kararıyla hayranlarını şaşırtan çift ile ilgili ortaya atılan "Dilan hamile mi?" iddiaları Berkay Hardal'ı kızdırdı.

Gelen eleştirilerin ardından Hardal, sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar; eşime, canıma, ciğerime mesajlarınıza ve laflarınıza dikkat etmeniz konusunda son kez uyarıyorum. Bir daha uyarmayacağım!" şeklinde açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Berkay Hardal ve Dilan Telkök berkay hardal

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