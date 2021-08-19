Berkay Şahin'den Aleyna Kalaycıoğlu müjdesi

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, Berkay Şahin ile şarkı çıkarıyor.

Survivor’da bu sezon Birleşme Partisi’nde göstermiş olduğu ses performansıyla dikkat çeken ve yarışma sonrasında da birçok müzik şirketinden teklif alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun önümüzdeki aylarda Berkay Şahin ile beraber bir şarkı çıkaracağı ortaya çıktı.

Dün sosyal medya hesabında paylaşım yapan Berkay Şahin, Aleyna Kalaycıoğlu’yu etiketleyerek Eylül ayında şarkı projesiyle dinleyicilerle buluşacaklarını açıkladı.

Akalın bu haberden sonra Survivor Aleyna'yı takipten çıktı. Sorular üzerine ise "Saygısızlığı yüzünden" dedi.



