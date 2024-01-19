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Berna Laçin, Ahmet Kaya iddialarına yanıt verdi! Laçin "Aklandım" dedi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
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Berna Laçin'in 1999'daki ödül töreninde Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatanlar arasında adı geçirilmişti. Laçin, Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılan o geceyle ilgili konuştu. Laçin, konuyla ilgili "Aklandım" dedi.

Berna Laçin, Ahmet Kaya iddialarına yanıt verdi! Laçin "Aklandım" dedi

Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi dizilerle tanınan oyuncu Berna Laçin son açıklamasıyla da gündem olmayı başardı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin 'Yılın Kadınları Ödülleri' sahiplerini buldu.

Törenin sunucusu Berna Laçin, 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatanlar arasında adının geçmesine ilişkin konuştu.

Magazin Gazetecileri Derneği gecesinin sonunda sahnede 10. Yıl Marşı söylerken çekilen fotoğrafı gösterilerek Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atanlar arasında adının geçirilmesine cevap veren Laçin "Salonda olmadığım ortaya çıktı, aklandım" dedi.

Laçin, törene Maradona ile canlı yayında olduğu için katılamadığını söyledi. "Son 10 dakika gittim" diyen Laçin, "Ve bir ömür dediler ki 'o da oradaydı'" diye konuştu.

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'TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM'

Laçin, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'ya da teşekkür etti. "Hep o video Gülten Kaya'nın önüne konuldu" diyen Laçin, "Hiç o tuzağa düşüp bu zamana kadar bununla ilgili bir şey demediği için ayrıca teşekkür etmek istedim" dedi.

Laçin, "Böyle bir şey asla aklımdan bile geçmezdi" ifadelerini kullandı. "Zaten sonradan, salonda olmadığım ortaya çıktı da, aklandım" diyen Laçin, "Ama işte çamur at izi kalsın" dedi.

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