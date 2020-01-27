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Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert tepki: Pes!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:24 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, Elazığ'daki depremin ardından tepki çeken paylaşımı nedeniyle Berna Laçin'e soruşturma açılmasına karşı çıkarak, "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor " demişti. Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert yanıt gecikmedi.

Berna Laçin'den Ahmet Hakan'a sert tepki: Pes!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından oyuncu Berna Laçin'in yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı. Paylaşımların ardından savcılığın Laçin hakkında soruşturma açmasıyla ilgili Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bir yazı kalema aldı. Hakan açıklamasında "Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor" dedi.

Hakan yazısında şunları söyledi: "Depremin büyüklüğü 6.8 olursa... Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti getirmek zorunda kalırız. Eyvah eyvah!” demişler. Ve hemen depremin büyüklüğünü 6.5’e çekerek Elazığ ve Malatya’ya vergi muafiyeti gelmesini engellemişler.

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İyi ama bu saçmalık, herhangi bir soruşturmayı moruşturmayı zerre kadar hak etmiyor ki! Bu saçmalık sadece ve sadece... Dalga geçilmeyi, kınanmayı, ayıplanmayı, küçümsenmeyi hak ediyor... Bir adım ötesini değil. Açmayın şuna soruşturma moruşturma. Açmayın ki... Soruşturma açmanın da bir ciddiyeti olsun yahu!"

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Ahmet Hakan'ın yazısı ise Berna Laçin'i kızdırdı! Laçin sosyal medyadan Ahmet Hakan'a şu yanıtı verdi:

"Pes! Böyle bir yalan, böyle bir trolleme, böyle başkalarının lafınla dedikodu üretme çabası! Böyle aslına bakmadan salt çamur at yarışı! Böyle bir terbiye yoksunu üslup! N’oldu! Dün Kızılay’a azıcık laf söyleyince azarlayan çok mu oldu!"


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