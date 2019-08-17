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Berna Laçin’den ‘Harç pulu’ paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, kısa bir süre önce ücreti '50 TL'ye çıkan 'Harç pulu' fiyatları ve pulun yeni görüntüsü hakkında paylaşımda bulundu.

Berna Laçin’den ‘Harç pulu’ paylaşımı

Geride bıraktığımız temmuz ayının son haftasında çıkarılan torba yasa içerisinde yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarına zam yapılmış ve 15 TL’den 50 TL’ye çıkartılmıştı. 2001 yılında 70 lira olan pul ücreti 2007 yılında 15 TL’ye indirilmişti ve uzun zamandır da bu fiyatını koruyordu.

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Harç pulunun eski versiyonu

ZAM GELDİ PUL BÜYÜDÜ

Torba yasa içerisine eklenen bu zam sonrasında vatandaşlarımız 50 TL vererek aldıkları pullarla yurt dışına çıkarken zam sonrasında şekil değiştiren pulların yeni hali oyuncu Berna Laçin’in paylaşımına yansıdı. Eski hali gerçekten de pul kadar olan ancak zamdan sonra adeta bir kredi kartı boyutuna çıkan harç pulu ile ilgili olarak Berna Laçin şu paylaşımı yaptı:

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Berna Laçin harç pulu

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