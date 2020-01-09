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  4. Berna Laçin'den Meghan Markle yorumu! 'Vallahi bir başına bin yıllık Kraliyet’i kurutacak'

Berna Laçin'den Meghan Markle yorumu! 'Vallahi bir başına bin yıllık Kraliyet’i kurutacak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

İngiltere tahtının veliahtlarından Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden çekildi. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti.

Berna Laçin'den Meghan Markle yorumu! 'Vallahi bir başına bin yıllık Kraliyet’i kurutacak'

Berna Laçin, şimdilerde sahnedeki 30. yılını ‘Hayal Satıcısı’ adlı tek kişilik oyunuyla taçlandırırken, bir yandan da gündeme dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

Seyircisinin karşısına ‘Falcı Serpil’ karakteri ile çıkan Laçin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla İngiltere Kraliyet Ailesi’nde yaşanan sürpriz gelişme hakkında yorumda bulundu.

Bir oyuncu olan Meghan Markle ile olan evliliğiyle kendisinden uzun süre söz ettiren Sussex Dükü Prens Harry, dün aldığı bir kararla kraliyet ailesinin kıdemli üyeliğinden çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından gözler çiftin üzerine çevrilirken onların bu kararı hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

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BERNA LAÇİN’DEN İLGİNÇ TESPİTLER

Çiftin bu sürpriz kararı hakkında yorumda bulunan isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu. Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla Meghan hakkında ortaya atılan dedikodulara da atıfta bulunan Laçin şunları yazdı:

“Meghan ve Harry Kraliyet üyeliğinden çekildiler. Ne karışacak şimdi ortalık! Gıybete gel…Vallahi Kraliyet’i çökertmek için Amerikan Ajanı demişlerdi ilk Meghan ortaya çıktığında. Amerikalı gelin yaman çıktı, ikna etti prensi, Kraliyet’ten çekildiler. Sıkıldı bak evde otur, çocuk bak… diziye girecek demedi deme! Vallahi bir başına bin yıllık Kraliyet’i kurutacak”

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin, Meghan Markle,

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