Berna Laçin elektrik faturasını açıklayınca herkes şoke oldu! Bir takipçi ise 'Kerhane mi?' deyince...

Sosyal medyada gündeme dair sık sık paylaşımlarda bulunan ve polemikleriyle de dikkat çeken oyuncu Berna Laçin gelen zamlara da isyan etti. Laçin Twitter'dan yaptığı paylaşımda evine gelen elektrik faturasını açıkladı.

"GEÇEN AY 22 BİN, BU AY..."

Laçin, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" dedi.

Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi?" diye sordu. Laçin bu şoke eden soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

