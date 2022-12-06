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  4. Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımına tepki! Tartışma yarattı

Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımına tepki! Tartışma yarattı

06.12.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun solisti Mahzar Alanson 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, ‘Yandım Yandım’ şarkısının aşk şarkısı olmadığını, Kabe’ye yazıldığını söylemişti. Alanson'un bu sözler yıllar sonra yeniden gündem oldu. Berna Laçin, Mahzar Alanson'un sözlerini Twitter'dan alıntılayarak cevap verdi.

Berna Laçin'in Mazhar Alanson paylaşımına tepki! Tartışma yarattı

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson (72), 2018 yılında verdiği konser sırasında sevilen şarkısı 'Yandım Yandım' ile ilgili yaptığı açıklamasında ''Yandım Yandım' kısmını Medine’de yazdım. Baka baka doyamadım, hem kokladım da’ Kabe’yedir. Ama siz onu dinlerken aşk şarkısı zannedersiniz." demişti.

BERNA LAÇİN'E TEPKİ

Ünlü sanatçının bu sözleri yıllar sonra yeniden sosyal medyada gündeme geldi. Berna Laçin de Alanson’un şarkılarını Medine ve Kabe’den esinlenerek yazdığını anlattığı videoyu alıntılayarak “Bana yeniden şarkılar söyleyen kadın kim? Meryem Ana mı?” şeklinde yaptığı yorumla gündem oldu.

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