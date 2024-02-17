Berna Laçin pahalılığa isyan etti! Balon gezisi fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyayı aktif kullanan Berna Laçin son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ünlü isim twitter hesabından pahalılığa isyan etti.

Son dönemde Uludağ'daki fiyatlar sosyal medyada gündem olurken Berna Laçin Kapadokya'daki bir balon gezisinin güncel fiyatını açıkladı.

Berna Laçin; 'Kapadokya’da balon gezisi yapmıştık 100 Euro idi. Şimdi 200 Euro olmuş.' ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Gezinin sonunda balonu size mi veriyorlar?, 'Bu fiyatlar gerçek olamaz' gibi yorumlar yapıldı.





