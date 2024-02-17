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  4. Berna Laçin pahalılığa isyan etti! Balon gezisi fiyatı dudak uçuklattı

Berna Laçin pahalılığa isyan etti! Balon gezisi fiyatı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 12:08 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin bu defa pahalılığa isyan etti. Kapadokya'daki balon gezisi fiyatını açıklayan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Balon gezisi fiyatını duyanlar inanamadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Berna Laçin son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Ünlü isim twitter hesabından pahalılığa isyan etti.

Son dönemde Uludağ'daki fiyatlar sosyal medyada gündem olurken Berna Laçin Kapadokya'daki bir balon gezisinin güncel fiyatını açıkladı.

berna laçin

Berna Laçin; 'Kapadokya’da balon gezisi yapmıştık 100 Euro idi. Şimdi 200 Euro olmuş.' ifadelerini kullandı.

berna laçim

Ünlü ismin bu paylaşımına; 'Gezinin sonunda balonu size mi veriyorlar?, 'Bu fiyatlar gerçek olamaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin sosyal medya
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