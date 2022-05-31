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Berrak Tüzünataç'ın cesur transparan kıyafeti olay oldu! Takipçilerden dekolteye yorum yağdı

31.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, oyunculuk performansı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl ve Kurşun gibi pek çok dizide rol alan güzel oyuncu, bu kez giydiği cesur transparan kıyafetiyle olay oldu.

Berrak Tüzünataç'ın cesur transparan kıyafeti olay oldu! Takipçilerden dekolteye yorum yağdı

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın transparan sosyal medya paylaşımı olay oldu.

BERRAK TÜZÜNATAÇ'IN TRANSPARAN KIYAFETİNE YORUM YAĞDI!

Ünlü oyuncu katıldığı etkinlikte giydiği siyah renkli cesur kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

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Tüzünataç'ın transparan kıyafetiyle yaptığı paylaşımına binlerce beğeni gelirken, takipçiler fotoğrafa kayıtsız kalmayıp yorum yağdırdı.

"KIRMIZI HALININ HAKKINI VERMİŞSİN"

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Bazı takipçiler "Kırmızı halının hakkını vermişsin" "Özenilerek yaratılmış" gibi yorumlarda bulundu.

"GÜLŞEN'E Mİ ÖZENDİNİZ?"

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Bir takipçinin ise Tüzünataç'a Gülşen benzetmesinde bulunarak "Başarıdan uzaklaşınca noldu Gülşen'e mi özendiniz?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.

GÜLŞEN'DEN DE BEĞENİ GELDİ

Ayrıca Tüzünataç'ın paylaşımını Gülşen'in de beğendiği görüldü.

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Berrak Tüzünataç
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