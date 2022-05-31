Berrak Tüzünataç'ın cesur transparan kıyafeti olay oldu! Takipçilerden dekolteye yorum yağdı

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan ve ekranlarda Kurşun dizisinde Gülce karakterini canlandırmış olan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın transparan sosyal medya paylaşımı olay oldu.
Ünlü oyuncu katıldığı etkinlikte giydiği siyah renkli cesur kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.
Tüzünataç'ın transparan kıyafetiyle yaptığı paylaşımına binlerce beğeni gelirken, takipçiler fotoğrafa kayıtsız kalmayıp yorum yağdırdı.
Bazı takipçiler "Kırmızı halının hakkını vermişsin" "Özenilerek yaratılmış" gibi yorumlarda bulundu.
Bir takipçinin ise Tüzünataç'a Gülşen benzetmesinde bulunarak "Başarıdan uzaklaşınca noldu Gülşen'e mi özendiniz?" sorusunu yöneltmesi dikkat çekti.
Ayrıca Tüzünataç'ın paylaşımını Gülşen'in de beğendiği görüldü.
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