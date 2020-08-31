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Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu olan Ali Yörenç Berrak Tüzünataç’la aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminde yer almaya başladı. Berrak Tüzünataç ve sevgilisi Ali Yörenç’in Marmaris’te görüntülenmesinden sonra ikili ilgi odağı olmaya başladı.

Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!

Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini noktaladıktan sonra Çeşme’de arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Çeşme’de birlikte tatil yaptıkları söylenen Berrak Tüzünataç ve Ali Yörenç Marmaris’te yakalandı. Kaldıkları otelin şezlongunda samimi görüntüler sergileyen ikili aşklarını sosyal medya paylaşımıyla itiraf etti.
berrak tüzünataç
Berrak Tüzünataç sevgilisi Ali Yörenç ile bir fotoğrafını paylaşarak altına “kesinlikle” notunu düştü. Bu paylaşımın sonrasında Berrak Tüzün Ataç’ın sevgilisi Ali Yörenç kimdir, Ali Yörenç ne iş yapıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ALİ YÖRENÇ KİMDİR?

Ali Yörenç ünlü senarist Ece Yörenç’in oğludur. 1987 yılında doğan Ali Yörenç yaş olarak 33 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Ali Yörenç küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duymuştur. İlk oyunculuk tecrübesini ise başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı Kuzey Güney dizisinde yaşamıştır. Annesi Ece Yörenç'in senaryosunu yazdığı Aşk-ı Memnu, Kurt Seyit ve Şura, Fatmagül'ün Suçu Ne, Medcezir ve Dudaktan Kalbe dizilerinde boy göstermiştir.
Ali Yörenç’in rol aldığı diziler nelerdir sorusuna cevap olarak ise Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kara Para Aşk ve Kuzey Güvey sayılabilir. Yakışıklı oyuncu Ali Yörenç boy olarak 195 metredir. Ali Yörenç aslen nerelidir, Ali Yörenç’in burcu nedir sorularına ise henüz cevap bulunamamıştır.
Adı Survivor Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert’le anılan Ali Yörenç’in şimdilerde Berrak Tüzünataç’la beraber olduğu magazin kulislerinde konuşuluyor.

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