Beşiktaş Ajax maçı geniş özeti! Beşiktaş Ajax maçı kaç kaç bitti?

Futbolseverler Beşiktaş Ajax maçının sonucunu ve özetini merak ediyor. Beşiktaş Ajax maçında ilk gol Ghezzal'dan geldi. Beşiktaş maç sonunda sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu. İşte Beşiktaş Ajax maçı geniş özeti...

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI GENİŞ ÖZETİ!

9’uncu dakikada Berghuis’in ortasında yaşanan karambol sonrası top Daramy’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

11’inci dakikada Pjanic’in pasıyla topla buluşan Rosier’in sert şutunda top az farkla auta gitti.

20’nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde top Mazraoui’nin eline çarptı. Öncesinde oyunu devam ettiren hakem Irfan Peljto, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

22’nci dakikada penaltı atışını kullanan Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

28’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Daramy’nin şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

30’uncu dakikada Teixeira’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Larin’in yerden şutunda kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

42’nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını ortadaki Pjanic’e verdi. Pjanic topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Larin’e aktardı. Larin’in karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onana gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

54’üncü dakikada skora denge geldi. Atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Tagliafioca, kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Haller’i gördü. Haller, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69’uncu dakikada Ajax öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tadic pasını ceza sahası içindeki Lisandro Martinez’e verdi. Bu oyuncunun şutunda altıpasın hemen önünde Haller’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol gerçekleşmedi ve Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin takip ettiği Beşiktaş Ajax maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar merakla araştırılıyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Beşiktaş, bugün grupta önemli bir maça çıkacak. Sergen Yalçın’ın oyuncuları sahaya kesin galibiyet parolası ile çıkarken futbolseverler de Beşiktaş’ın heyecanına ortak olabilmek için maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Avrupa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları Exxen’de yayınlanacak. Bu akşam gerçeklecek olan BJK Ajax maçı da saat 20:45’ten itibaren canlı naklen Exxen’de olacak.

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇINI ŞİFRESİZ VE CANLI VEREN YABANCI KANALLAR!

BJK Ajax maçını veren yabancı kanalların isimleri şöyle;

Hindistan JioTV, Sony LIVEndonezya Vidio

Uluslararası UEFA.tv

İran beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2, beIN SPORTS CONNECT

Irak beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

İrlanda BT Sport App, BT Sport ESPN, LiveScore App, BTSport.com

İsrail 5 Liveİtalya Sky Sport Football, NOW TV, Sky Sport 255, Mediaset Infinity, SKY Go Italia

Cezayir beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

Angola SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand

Anguilla Flow Sports App, Flowsports.co

Antigua ve Barbuda Flowsports.co, Flow Sports App

Arjantin Star+, ESPN2 Sur

Aruba Flow Sports App, Flowsports.co

Avustralya Stan Sport

Avusturya DAZN, Sky Sport Austria 4, Sky Sport Austria 1

Bahamalar Flow Sports App, Flowsports.co

Bahreyn beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 2, beIN Sports English 2

Bangladeş Sony LIV

Bulgaristan MAX Sport 4

Burkina Faso Supersport Grandstand, DStv Now, SuperSport Premier League ROA, Canal+ Sport 5 Afrique,

SuperSport MaXimo 2

Burundi DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 5 Afrique, Supersport Grandstand, SuperSport Premier League ROA

Kamboçya beIN Sports 2 Thailand, beIN Sports Connect

Kamerun DStv Now, SuperSport MaXimo 2, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport Premier League ROA

Kanada DAZN

Cape Verde SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now, SuperSport MaXimo 2

Barbados Flowsports.co, Flow Sports App

Belçika Proximus Pickx

Benin SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, Supersport Grandstand, Canal+ Sport 5 Afrique

Bermuda Flowsports.co, Flow Sports App

Bhutan Sony LIV

Bolivya Star+, ESPN2 SurBosna Hersek Arena Sport 2 Serbia

Botsvana Supersport Grandstand, SuperSport MaXimo 2, DStv Now, SuperSport Premier League ROABrezilya HBO Max

British Virgin Adaları Flow Sports App, Flowsports.co

Brunei beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 2 Thailand



