Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray'a sponsorluk göndermesi! ''Başarı için her yol mübah değil!''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, katıldığı T24 tarafından düzenlenen bir konferansta önemli açıklamalarda bulundu. Arat, Galatasaray'ın iptal edilen sponsorluk anlaşmasına değinerek, spor camiasında dikkat çekici bir göndermede bulundu.

İşte Başkan Hasan Arat'ın açıklamaları;

"BAŞARI İÇİN HER YOL MÜBAH DEĞİL"

"Kimse tribünlere, taraftarlara laf etmesin. Kulüp yöneticilerinin ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. Bu durum, sakin duran insanları bile rahatsız ediyor. Başarı için her yol mübah değildir"

"FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"

"Beşiktaşlılar, toplumsal olaylara çok duyarlı. Bu tutku, evde, sosyal hayatınızda ve arsalarda başlar. Gündemin en önemli kısmını futbol oluşturuyor, bu çok kompleks bir yapı"

KADIN ÜYELERİN YÖNETİMDEKİ ROLÜNE VURGU

"Tüm kurullarda kadın üye zorunluluğu getirdik. Türkiye'de herkes eşitlikten bahsediyor, ancak bu konuda adım atmıyorlar. Kadın üyelerin yönetimde yer alması, kulüplerin yapısını olumlu yönde değiştiriyor"

MEDYA VE FUTBOLUN ETKİSİ

"Spor medyasının futbol kanadını izleyince çok şaşırabilirsiniz. Medya, konvansiyonel gücünü kaybetti. Kulüpler kendi medyasını yaratmaya başlıyor. Kimi, kendi taraftarlarına mesaj vermek için yan sosyal medyasını yaratıyor. Biz, kendi taraftarımıza kendi sosyal medya hesabımızdan, internet sitemizden vermeye başladık. Ama bu değişimin sancıları çok ağır."

İDARECİLERİN DİLİ VE YAKLAŞIMI DEĞİŞMELİ

''Türkiye'de futbolu siyasete bulaştırmamamız lazım. Türkiye'de laik, demokratik kulüpler önemlidir. Türkiye'de her şeyden önce idarecilerin yapısının ve dilinin değişmesi lazım. Spor basının, her türlü eleştiriyi yapmakla birlikte, dikkatli bir şekilde, insanları ahlaken incitmeden her türlü eleştiriyi yapmalarına itirazım yok ama öyle bir an geliyor ki insanları 'idarecilik yapmayın' diye korkutuyorlar."