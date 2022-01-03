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  4. Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

03.01.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş evinde Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Son maç öncesinde sıfır puanda kalan Beşiktaş'ın üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali kalmadı.

Siyah-beyazlı takım 20'nci dakikada kullandığı kornerde topun rakip takım oyuncusu Mazraoui'nin eline çarpmasının ardından penaltı kazandı.

Beşiktaş 22'nci dakikada Ghezzal'ın attığı penaltı golüyle ilk devreyi önde tamamladı.

Ancak Ajax'ta Haller'in 54 ve 69'uncu dakikada attığı gollere engel olamayan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş oynadığı 5 maçın ardından rakip fileleri 3 kere havalandırdı, kalesinde ise 14 gol gördü.

Kadrolar:

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 89 Atiba Hutchinson), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Alex Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N'Koudou, Larin

AJAX: Onana - Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Gravenberch, Berghuis (Dk. 84 Taylor), Klaassen, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

Beşiktaş, grubun son maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Dortmund ile karşılaşacak.

Ajax, aldığı Beşiktaş galibiyetinin ardından grubu lider tamamlamayı garantiledi.

6'şar puandaki Dortmund ve Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ise grupta ikinci sıra için yarışacak. İki takım bu akşam Lizbon'da karşı karşıya gelecek.

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