Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi sakatlarda son durum ne?

Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya günler kala birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi sakatlarda son durum...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ DERBİSİ ÖNCESİ SAKATLARDA SON DURUM NE?

Fenerbahçe'de Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı. Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibariyle idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

Fenerbahçe, 25 Eylül Pazar günü yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

