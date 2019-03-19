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Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 19.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın öne çıkan eğlence mekanlarından birinde geçtiğimiz ay kadınların darp edilmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. 6 kadın ile çalışanlar arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan arbedede çalışanların, kadınları zor kullanarak dışarı çıkardığı görülüyor.

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir eğlence mekanı çıkışında 6 kadın ile çalışanlar arasında çıkan tartışmaya özel güvenlik görevlileri de dahil olmuştu. Darp edildiklerini söyleyen kadınlar suç duyurusunda bulunurken eğlence mekanından yapılan açıklamada olaylara karışan güvenlik görevlisinin işine son verildiği kaydedilmişti.

Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

O gün yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çalışanlar ile kadınlar arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Beşiktaş'ta eğlence mekanında kadınlara darp kamerada

Arbede sırasında kadınlarından birinin dövülmesi görüntülere yansıyor. Çalışanlar, kadınları zor kullanarak eğlence mekanından çıkarıyor. (DHA)

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Beşiktaş kadın kadına şiddet darp

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