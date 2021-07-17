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Beslediği keçisiyle pazarlık yaptı

17.07.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hayvan yetiştiricisi Kemal Faruk Temiz’in keçisiyle yaptığı pazarlık, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Oğlakken aldığı ve Maraz adını verdiği keçisini oğullarından ayırmadığını anlatan Temiz ‘‘Yem vaktiydi, her zaman ki gibi elimden yemeğe geldi. Maraz ben seni sattım, dedim. Ön ayağına uzatınca arkadaşım cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Maraz diğerlerinden çok farklı. Videodan sonra çok talibi çıktı ama nasibini döndürmedik’’ dedi.

Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Kemal Faruk Temiz, Kurban olacak olan hayvanlarına sağlıklı sıhhatli bir şekilde yetiştirmek için mücadele verildiğini, hayvanları Allah yolunda kurban olarak gideceği için elinden geleni yaptığını söyledi. Keçisi Maraz’ın kendisine oğlak iken geldiğini ve çocuklarından ayırmadan büyüttüğünü söyleyen Temiz, "Yaylada yayılırken çağırdığım zaman yanıma koşturarak geliyordu. Getirdim nasiplisi olan kişiye sattık hayrını gör dedik. Çok farklı, bütün hayvanları Allah yolunda kurban gittiği zaman sevinç oluyor ama Maraz ile alakalı biraz burukluk oldu. Sonuç da Maraz da olsa diğer hayvanlarda olsa Allah yolunda kurban gideceği için sevinç duyuyorum. Böyle hayvanlar yetiştirdiğim için gurur duyuyorum” dedi.

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Maraz ile yaptığı pazarlık anını anlatan Temiz, “Yem vaktiydi, yanıma geldi. Her zaman ki gibi yanıma sokuldu. Maraz ben seni bin 900 liraya sattım dedim. Nasıl olacak dedim. Tebessüm eder gibi baktı. Maraz 2 bin liraya vereyim mi dedim. Maraz bari bin 900 lira olsun dedik. Ben tokalaşmak için elimi uzatınca o da sol ön ayağını uzattı, pazarlığı bitirdik. Sosyal medyada da paylaşmıştım. Çok fazla beğeni geldi, çok fazla telefonlar geldi. Satmamış olsaydım çok fazla taliplileri de çıktı. Hayrını gör dediğimiz için nasibini döndürmedik. Bazen bunu yapıyorduk ama o gün farklı oldu. Maraz bizle bin 900 lira ile pazarlık yaptık” diye konuştu.

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(İHA)

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Kurban Bayramı
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