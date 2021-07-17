HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Paşa' isimli kurbanlık boğa alıcısını bekliyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor

'Paşa' isimli kurbanlık boğa alıcısını bekliyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor

17.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi’nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki ”Paşa” isimli boğa, 22 bin TL fiyatla alıcısını bekliyor.

'Paşa' isimli kurbanlık boğa alıcısını bekliyor! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Pazarın en ağır ve en pahalı boğası olan Paşa’yı almak isteyenler fiyatını öğrendikten sonra almaktan vazgeçerken boğayı, Erzurum’un Aşkale ilçesinden getiren Enes Şişman, Paşa’ya henüz talip çıkmadığını belirtti.

Akoluk Mahallesi’nde kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda özellikle büyükbaş hayvanların daha fazla olduğu gözlenirken, yaklaşık 4 bin kadar kurbanlıktan yüzde 60'nın satıldığı belirtildi.

Erzurum’un Horasan ilçesinden getirdiği kurbanlıkların büyük bir bölümünü sattığını belirten Alpaslan Bülbül, “60 kadar büyükbaş hayvan getirmiştik, 3 tane kaldı. Kurbanlıklara rağbet var. En düşük kurbanlığın fiyat 6 bin TL’den başlıyor, 20-25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Çadır sayısı önceki yıllara göre biraz daha az. Çadırlar şehre biraz uzak olduğu için gelen sayısı az oluyor” dedi.

AW373293_01

Satışların henüz istedikleri gibi olmadığını belirten Muhammet Kalkan ise Gümüşhane’nin Köse ilçesinden getirdiği 30 kadar kurbanlığı satmaya çalıştığını ifade ederek “Satışlar, henüz umduğumuz gibi olmadı. Pazara müşteri gelmiyor. Önceki yıllarda satışlarımız daha iyiyidi. Pandemiden dolayı insanlar gelmeye çekiniyor” diye konuştu.

Pazarın en kilolu boğasını Erzurum’un Aşkale ilçesinden getirerek 22 bin TL’den satışa sunan Enes Şişman da “Paşa” ismini koyduğu boğaya henüz alıcı çıkmadığını söyledi. Pazarda en kilolu ve en pahalı boğayı sattığını belirten Şişman, ”Pazarın en kilolu hayvanı burada. Yaklaşık 1 ton ağırlığında şimdilik satamadık. Fiyatı 22 bin TL alıcısını bekliyoruz. Bu pazarda bundan pahalı ve kilolusunu henüz görmedim. Bakımı çok zor günlük masrafı 50 TL’yi buluyor” şeklinde konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı9 günlük tatilin ilk günü! Yoğunluk başladı
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
Kurban Bayramı öncesi kuzulara sıra gecesiKurban Bayramı öncesi kuzulara sıra gecesi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Avukat ve kardeşi öldürüldü! Polis enişteyi arıyor

Avukat ve kardeşi öldürüldü! Polis enişteyi arıyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

Ülke, savaş alanına döndü! Araçları ateşe verdiler

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

İran alarm veriyor! Morglar cesetle dolu, hastanelerde yer yok

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayıp kaçtı! Alarm verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.