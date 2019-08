Beto: Süper Lig, mücadeleci, çok zor ve iyi bir lig

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı Portekizli kaleci Beto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir sezon başı kampı geçirdiklerini, takıma yeni katılan isimlerin olduğunu, bu oyuncular ve taraftarlarıyla güzel bir sezon geçireceklerini belirtti.

Ligde her maçı ayrı değerlendirdiklerini dile getiren Beto, şöyle konuştu:

"Her maça galibiyet için çıkacağız. Tüm rakiplerimize saygımız sonsuz ama rakibimiz kim olursa olsun her maça galibiyet için çıkacağız. Hedeflerimiz kısa veya uzun vadede hedefler yerine maç maç planlayarak iyi sonuçlar almak. İyi bir takımımız var, iyi oyunculardan kuruluyuz, iyi çalışıyoruz ve bu sebeple de her maçta galibiyet almak için sahada olacağız."

"İYİ KALECİLERİMİZ VAR"

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda yetenekli kalecilerin olduğunu kaydeden tecrübeli kaleci, "Ama daha öğrenecekleri, geliştirecekleri çok şeyleri var. Göztepe için ümit vaat eden ve Göztepe'nin gelecekte kalesini emanet edebileceği güvenli eller olan kalecilerimiz var" şeklinde konuştu.