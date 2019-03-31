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Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanacağı okula giden Beyazıt Öztürk şok oldu. Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı. Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.

Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi.

Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.

İHA

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