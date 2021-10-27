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  4. Beyoğlu'nda silahlı saldırgana linç girişimi! Polis öfkeli kalabalığın elinden böyle kurtardı

Beyoğlu'nda silahlı saldırgana linç girişimi! Polis öfkeli kalabalığın elinden böyle kurtardı

27.10.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunan şahıs, esnafın sopa, yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Linç girişiminde bulunulan saldırganı güven timleri kurtardı. Şahıs, olay sonrasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beyoğlu'nda silahlı saldırgana linç girişimi! Polis öfkeli kalabalığın elinden böyle kurtardı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.20 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde silahlı bir saldırgan, eğlence mekanının girişine gelerek içeriye 2 el ateş etti. Olayın hemen ardından sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri, koşarak olay yerine gitti.

POLİS, ETKİSİZ HALE GETİRİP LİNÇTEN KURTARDI

beoğlu linç girişimi

Saldırganı elinde silahla mekanın girişinde gören güven timleri, anlık müdahalede bulundu. Canını hiçe sayarak elindeki tabancayı alan polis, kısa süreli arbede sonrası şahsı da etkisiz hale getirdi. Yere yatıran ekipler, şahsı kelepçeleyeceği esnada çevredeki esnafta sopa, yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Araya giren güven timleri, şahsı linç edilmekten de kurtardı.

beyoğlu silahlı saldırgan

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan Fikret T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından kullandığı tabancayla birlikte emniyete götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis silahlı saldırı
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