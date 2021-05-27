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Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

27.05.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, California'nın San Jose kentinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden olaya ilişkin yaptığı yazıl açıklamada, San Jose'deki saldırı hakkında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kendisinin bilgilendirildiğini belirtti.

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"8 AİLE ASLA BİR DAHA BİR BÜTÜN OLMAYACAK"

8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan olaya ilişkin detaylı bilgi almayı beklediklerini vurgulayan Biden, "Ancak kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. 8 aile bir daha asla bir bütün olmayacak. Sevdikleri eve gelebilecek mi diye bekleyen çocuklar, aileler, eşler var." ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN RUHUNU PARAMPARÇA EDİYOR"

Biden, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirterek, daha önce, Atlanta, Colorado, Güney Carolina, Indiana gibi yerlerdeki silahlı saldırılar nedeniyle bayrakların yarıya indirildiğini anımsattı ve "Yeter." mesajını verdi.
Kongreyi silah düzenlemeleri ile ilgili yasalar konusunda bir an önce harekete geçmeye davet eden Biden, "Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız." çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Joe Biden silahlı saldırı

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