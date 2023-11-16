Bihter filmine Boran Kuzum'un çırılçıplak sahnesi damga vurdu! Farah Zeynep Abdullah ile ateşli anları gündem oldu

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun yeni uyarlaması olan Bihter filmi Amazon Prime dijital platformu üzerinden bugün izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı filme Boran Kuzum ve Farah Zeynep Abdullah'ın sevişme sahnesi damga vurdu.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter'e, Boran Kuzum'un Behlül karakterine hayat verdiği filmin birçok sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Abdullah ve Kuzum'un ateşli sahnesinde Kuzum'un çırılçıplak gözükmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un sahnelerine sosyal medyada; 'Sürekli sevişme sahnesi var', 'Boran Kuzum'u böyle de gördük ya', 'Sahneler çok fazla' gibi yorumlar yapıldı.

Bihter filminin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi’nin sette tartışma yaşadığı için küstükleri iddia edilmişti.

Çekimlerden sonra bir araya gelmeyen ikili, Bihter filminin dün akşam Halim Paşa Yalı’sında gerçekleştirilen galasında bir araya geldi. Birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncular, sarılarak barıştıklarını ilan etti.





