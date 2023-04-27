Bikinili pozları resmen mest etti! “Mesaj kutum evlilik teklifleriyle doldu”

Sosyal medyada yaklaşık 391 bin takipçisi bulunan fenomen isim Tianna Lynnm, son olarak yaptığı bikinili paylaşımın hayranları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını dile getirdi. Küçük çiviler anımsatan gümüş renkli bikini takımıyla poz veren fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Paylaşımının sonrasından Lynnm, sosyal medyadaki mesaj kutusunun evlilik teklifleriyle dolup taştığını söyledi.

EVLİLİK TEKLİFİ YAĞDIRAN POZLAR

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Lynnm, kahverengi deri bir koltuğun üzerine oturarak poz verdi. Gümüş rengi bikini takımını yeşil bir pareo ile tamamlayan fenomen ismin gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini öven paylaşımlar yaptığı Lynnm’ın gönderisine bir kullanıcı, “Bu kadar güzel olmak haksızlık değil mi?” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten dur bir güzelliğin var” yorumunu ekledi.