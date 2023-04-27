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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval durmuyor! Bikinisiyle yatağın üzerine oturup poz verdi

27.04.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Julia Sandoval, yine rahat durmadı. Fenomen isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yatağın üzerine oturarak bikini takımıyla poz verdi. Sandoval’ın hikayesi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval durmuyor! Bikinisiyle yatağın üzerine oturup poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Julia Sandoval, Instagram’daki yaklaşık 265 bin takipçisini heyecanlandırmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Sandoval genellikle sağlık yaşam tüyolarının yanında iddialı pozlarıyla da sevenlerini selamlıyor. Son olarak Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

MİNİCİK BİKİNİ TAKIMIYLA MEST ETTİ

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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, yatağın üzerine oturarak ayna karşısında çekilen bir pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fenomen ismin tercih ettiği minicik bikini takımı hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.

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