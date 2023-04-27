Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval durmuyor! Bikinisiyle yatağın üzerine oturup poz verdi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Julia Sandoval, Instagram’daki yaklaşık 265 bin takipçisini heyecanlandırmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Sandoval genellikle sağlık yaşam tüyolarının yanında iddialı pozlarıyla da sevenlerini selamlıyor. Son olarak Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.
Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval, yatağın üzerine oturarak ayna karşısında çekilen bir pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fenomen ismin tercih ettiği minicik bikini takımı hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı.