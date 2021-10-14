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Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

14.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Ensar Vakfına devredilen tarihi binanın açılış törenine konuşan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğunu ve kurumların itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ensar Vakfı’nın devredilen tarihi Pembe Köşk bugün Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yanısıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il protokolü, vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLDİ DİYE AKILLARDA KALDI"

Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bugün burada çok güzel bir açılış yapmak için bir araya geldik. Ensar Vakfı ile ilgili meclisimizden bir karar geçirmiştik. Bugün olduğu gibi o dönemde de kamuoyunda manipülasyon çalışmaları yapıldı. Bu vakıfla ilgili kirli bir kampanya yürütülmekte, camia kirletilmeye çalışılmaktadır. Biz bu kirli kampanyalarla yılmayacağız ve geri adım atmayacağız. Suç, şahsidir ve ispatlanana kadar o şahıs da sadece sanıktır. İspatlanınca devlet gerekeni yapar. Bu suçu camianın tümüne mal edemezsiniz. Ensar Vakfı’nda çocuklar istismar edildi diye akıllarda kaldı. O lanetlenmiş işi işleyen şahıs 506 yıl cezaya çarptırıldı. Ama akılda sadece algı olarak kaldı. Biz bu algıya asla teslim olmayacağız. Yurt meselelerini bahane edip aynı algıları yapmaya çalışıyorlar. Biz bunlara da teslim olmayacağız. Burası Ensar Vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun” dedi.

"İMKANI OLMAYAN ÇOCUKLARIMIZA EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Kocaeli’nin bu tarafına hiç gelmediğimi fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, “Ben hem dokusuyla hem manzarasıyla çok güzel bir mahalle. Vakfımız için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın ger tarafında ülkemizde de hukukun mevzuata uygun şekilde vakıf dernekler STK’lar kamu hizmetini ikame ettiren, yani kamu hizmetini güçlendiren çoğaltan kurumlardır. Elbette ki vatandaş vergisini verir. Burada belediyemiz burayı Ensar Vakfına tahsis ediyor Ensar Vakfımız da gönüllerini ve personellerini burada ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanını olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor, burs verdiği öğrencilerimizi çeşitli projelerde bir araya getiriyor” diye konuştu.

İTİBARSIZLAŞTIRMA MESAJI

Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan, “Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek değersizleşerek mi? Türkiye Avrupa’nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi etmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı yok mu, bunun bir mücadelesi var ülkede. Bu toprakların bir kimliği, bu milleti bu millet yapan bazı değerler var. Niye bunlarla kavgalı olsun. Niye bunları silmeye çalışsın? Bütün gençlerimiz uzak ve yakın tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapan kişileri, değerleri, kavramları hakkıyla bilseler, geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kursun? Geçmişini sahiplenmeyen kendi geleceğini değil başkalarının geleceğine ancak hizmet edebilir. Yani mesela aslında basit bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

4 BİNİN ÜZERİNDE BURS BAŞVURUSU

Ayrıca Bilal Erdoğan, İlim Cemiyeti olarak 4 binin üzerinde burs başvurusunu aldıklarını ve bursları öğrencilere belirli şartlar dahlinde vereceklerini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biz seni seçmedik babanı seçtin seçilmiş kişinin ailesinin devlet işlerinde vakıflarda olması son derece yanlıştır
babanın malı tabi helal olsun
oralarda yetişen çocuklar sadece bilimsel eğitim alıyor. dini, tarikati, kendi inançları dışında olanlara karşı düşmanlık besleme gibi bir eğitimleri yok. sadece okumak isteyen çocukları okutup memlekete faydalı insan olmalarını sağlıyorlar. Öyle mi? öyle ise mesele yok ta, hiçbir şey karşılıksız olmuyor. inşallah o çucukların eğitimli insan olmaları karşılığında ömür boyu hayatları satın alınmıyordur. Yoksa kurtuluşları yok, hep ensara hizmet edecekler. bundan gurur duymaları da sağlanacaktır elbet.

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