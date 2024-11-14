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  4. Bilet gişesinde sıranın kendisine gelmesini bekleyen kadın doğum yaptı! Havalimanı personeli doğum için seferber oldu

Bilet gişesinde sıranın kendisine gelmesini bekleyen kadın doğum yaptı! Havalimanı personeli doğum için seferber oldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.11.2024 17:29
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Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda seyahat eden bir yolcu bilet gişesinde beklediği sırada aniden sancılandı. Çok sayıda havayolu şirketinin çalışanlarının yardımıyla kadın yolcu havalimanında doğum yaptı. Erkek bebeğin dünyaya geldiği anlar tüm havalimanı tarafından coşkuyla karşılandı.

Bilet gişesinde sıranın kendisine gelmesini bekleyen kadın doğum yaptı! Havalimanı personeli doğum için seferber oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda seyahat eden ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun suyu geldi ve American Airlines terminalinin güvenlik öncesi bölümünde doğum yapmaya başladı. Personel tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

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7 News Miami'nin haberine göre , Miami-Dade İtfaiye Kurtarma Ekibi'nin havaalanında tıbbi bir çağrı aldığı ve saat 17:00'den hemen sonra olay yerine ulaştığı bildirildi. Sağlık görevlileri olay yerine ulaştığında Miami-Dade Polis Departmanı memurları, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ajanları ve Miami-Dade Havaalanı Bölümü personeli yardım ederek doğumu başlamıştı. Kısa bir süre sonra erkek bir bebek dünyaya geldi. Annenin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Florida doğum
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