HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bilgisayar korsanları ABD Hazine Bakanlığı yazışmalarına erişti

Bilgisayar korsanları ABD Hazine Bakanlığı yazışmalarına erişti

14.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilgisayar korsanları ABD Hazine Bakanlığı yazışmalarına erişti

Rusya için çalıştığı düşünülen bilgisayar korsanları ABD'nin hazine ve ticaret bakanlıklarının yazışmalarına sızdığı ifade edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar ortaya çıkarılan siber saldırılardan çok daha fazla saldırı olduğundan endişe ettiklerini söyledi.

Kaynaklardan biri bu saldırının Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Cumartesi günü toplanmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu ifade etti.

Konu hakkında resmi olarak tek açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bağlı kurumlarından birinin ağına sızma olduğunu ve konuyu incelemesi için ABD siber güvenlik kurumu ile FBI'a talepte bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot konseyin "saldırının kaynağının tespit edilmesi ve bu konuya bir çözüm bulunması için gerekli tüm adımları attığını" ekledi.

ABD hükümeti saldırıların arkasında kimin olduğuna dair resmi bir açıklama yapmazken konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak Rusya'nın saldırılardan sorumlu olduğuna inanıldığını ifade etti. İki kaynak saldırının, siber güvenlik şirketi FireEye tarafından varlığı kısa bir süre açıklanan saldırı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olduğu iddiasını ABD basınının temelsiz çabası olarak niteledi.

(Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü! Birinci derece deprem bölgesinde korkutan görüntü!
Yerli aşıda flaş gelişme! Başarıyla tamamlandıYerli aşıda flaş gelişme! Başarıyla tamamlandı
Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

Polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan gence ceza

Polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan gence ceza

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

Trump: Yaptırımları veto edeceğim

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Reddit Dubsmash'i satın aldı!

Sosyal medya devinden flaş hamle!

Türksat 5A'nın ömrü kaç yıl olacak? Airbus Uzay Sistemleri Başkanı açıkladı!

Türkiye'nin yeni 'yıldızının' ömrü kaç yıl olacak?

İkisi bir arada: Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro yan yana poz verdi!

İki rakip amiral ilk kez yan yana!

Ming Chi-Kuo: iPhone 13'ün tanıtım tarihinde değişiklik yok!

Ming Chi-Kuo: iPhone 13'ün tanıtım tarihinde değişiklik yok!

Xiaomi Mi 11 birkaç gün içinde tanıtılabilir!

Xiaomi'nin yeni amiralinden 'bu kadar çabuk mu?' dedirten detay!

Katlanabilir ekranlı telefon üreten isim sayısı artacak

Katlanabilir ekranlı telefon üreten isim sayısı artacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.