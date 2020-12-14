Bilgisayar korsanları ABD Hazine Bakanlığı yazışmalarına erişti

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar ortaya çıkarılan siber saldırılardan çok daha fazla saldırı olduğundan endişe ettiklerini söyledi.

Kaynaklardan biri bu saldırının Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Cumartesi günü toplanmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunu ifade etti.

Konu hakkında resmi olarak tek açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık bağlı kurumlarından birinin ağına sızma olduğunu ve konuyu incelemesi için ABD siber güvenlik kurumu ile FBI'a talepte bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer konuya ilişkin başka bir açıklama yapmadı.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot konseyin "saldırının kaynağının tespit edilmesi ve bu konuya bir çözüm bulunması için gerekli tüm adımları attığını" ekledi.

ABD hükümeti saldırıların arkasında kimin olduğuna dair resmi bir açıklama yapmazken konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynak Rusya'nın saldırılardan sorumlu olduğuna inanıldığını ifade etti. İki kaynak saldırının, siber güvenlik şirketi FireEye tarafından varlığı kısa bir süre açıklanan saldırı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olduğu iddiasını ABD basınının temelsiz çabası olarak niteledi.

(Reuters)

