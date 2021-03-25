Bilgisayarda tamire ve ikinci el parçaya talep arttı

İnternet üzerinden alınan ikinci el parçalarda tercih edilen internet sitelerinin ve kargoların güvenilir olmasının yanında paketlemenin de özenli yapılması gerekiyor. Bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan, ikinci el parça alınırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İnternet üzerinden alınan parçaların her zaman güvenilir olmayabileceğini belirten bilgisayar tamircisi Yusuf Arslan, bu parçaların belli başlı siteler üzerinden alınması gerektiğini vurguladı. Parçaların yan sanayi sitelerden alındıktan sonra birçok sıkıntının baş gösterebileceğini aktaran Arslan, dikkat edilmesi gerekenleri şu sözlerle ifade etti:

“Kargoda ürünün güzel sarılması çok önemli. Kutunun kalınlığı, kalitesi ve sarıldığı baloncuğa göre bunun sağlamlığı artırılabiliyor. İkinci el parçaları test etmeden almamamız lazım. Test etmeden size getirilen parçanın çalışıp çalışmadığını anlayamazsınız. Önce test etmeniz gerekir. Örneğin çalışan ana kart üzerinde RAM görüntü veriyor mu vermiyor mu? Onun dışında hard diskin test edilmesi için belli başlı programlar var. Bu programları açıp o şekilde hard diskin veri aktarımı, sağlık derecesinde herhangi bir sıkıntısı var mı, diye kontrol edilmesi gerekiyor.”