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Bilgisayarınızın depolama alanını arttıracak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

23.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayarına yeni bir şey indirmeden önce yüklü programları silerek alan açmak zorunda kalanların imdadına harddisk modelleri yetişiyor. Geniş depolama kapasiteleri, hızlı veri okuma düzenekleri, kompakt tasarımları, dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan ve performans odaklı kullanım vadeden birçok harddisk modeli bulunuyor. Gelin, 2022 yılında en çok tercih edilen harddiskleri birlikte inceleyelim.

Bilgisayarınızın depolama alanını arttıracak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

İçindekiler

  • 1. Fiyat performans ürünü arayanlar için: Seagate ST2000DM008 2 TB Sabit Sürücü
  • 2. NAS sisteminizin performansını yükseltin: Western Digital WD Kırmızı Plus 8 TB SATA 3,5 inç HDD
  • 3. Sessiz ve enerji tasarruflu: Samsung M3 320 GB 2,5 inç USB 3.0 Harici Taşınabilir Harddisk
  • 4. Oyun oynamayı sevenler için tasarlandı: Toshiba Canvio Gaming 2,5 inç 1 TB USB 3.2 Gen 1 Siyah Taşınabilir Harici Harddisk
  • 5. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Seagate ST1000LM035 1 TB 2,5 inç Notebook HDD
  • 6. Oyun deneyiminizi zirveye taşıyacak bir model: WD Black 2 TB P10 Game Drive Xbox ile Uyumlu Harici Harddisk
  • 7. Devasa depolama alanıyla: Toshiba Enterprise 7200 RPM 12 TB 3,5 inç 6 Gbit/s SATA HDD
  • 8. Teknolojiyi yakından takip edenlere: ASUS Fx Ehd-A2T 2 TB 2,5 inç Harici Sabit Disk
  • 9. Üst seviye malzeme kalitesi: ADATA & XPG HD710 Pro USB 3.2 Gen1 2 TB Harici Harddisk
  • 10. Verilerinizi her zaman güvende tutun: WD Blue 5400 RPM 2,5 inç 1 TB Dahili Harddisk

Oyun, müzik, film, fotoğraf, PDF kitap ve birçok çeşitli programın yüklenmesi için alan sağlayan harddiskler; bilgisayarların olmazsa olmaz parçaları arasında yer alıyor. Mekanik disk olarak da adlandırılan harddiskler, farklı boyutlarda üretilerek laptop ve masaüstü bilgisayarlara uyumluluk gösteriyor. Harddisk satın alınacağı zaman ürünün markasına, depolama kapasitesine, RPM değerine, USB teknolojisine ve malzeme kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Sürekli seyahat eden ve aynı harddiski farklı bilgisayarlarda kullanmak isteyenler için de taşınabilir modeller üretiliyor. Hazırsanız en iyi harddisk modellerini keşfetmeye başlayalım!

1. Fiyat performans ürünü arayanlar için: Seagate ST2000DM008 2 TB Sabit Sürücü

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

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Uygun fiyata en iyi harddisk modelini satın almak isteyenlerin ilgisini cezbeden Seagate ST2000DM008 2 TB Sabit Sürücü, masaüstü bilgisayar için en iyi harddisk modelinden biri. Ürün, 7200 RPM hızıyla verilerin süratli bir şekilde okunup yazılmasını sağlıyor. Böylece bekleme sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor. Modelin en sevilen özelliği 2 TB depolama alanı sunması. Bu sayede film, oyun, program, müzik ve belgeler yer sorunu yaşamadan depolanıyor. 3,5 inç boyutu sayesinde her masaüstü bilgisayara uyumluluk gösteriyor. Harddisk, 256 MB belleği ve güçlü malzeme kalitesiyle de takdir kazanıyor.

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2. NAS sisteminizin performansını yükseltin: Western Digital WD Kırmızı Plus 8 TB SATA 3,5 inç HDD

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

Evlerden ofislere kadar kullanılabilen ve dolu dolu özellikler sunan Western Digital WD Kırmızı Plus 8 TB SATA 3,5 inç HDD, iş için en iyi harddisk modelini satın almak isteyenlere tavsiye ediliyor. 8 TB depolama kapasitesiyle alan avantajı yaratan model, önemli verilerin muhafaza edilmesine yardım ediyor. Modelin en önemli yanı, ağa bağlı depolama olarak bilinen NAS ortamları için sürekli faaliyet gösteren işlemlere uygun tasarlanması. Ayrıca yüksek ısı ve titreşim gibi olumsuz ihtimallere karşı korumalı yapısıyla her koşulda tam performans göstererek veri işlemeye devam ediyor.

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3. Sessiz ve enerji tasarruflu: Samsung M3 320 GB 2,5 inç USB 3.0 Harici Taşınabilir Harddisk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

Farklı bilgisayarlarda aynı verilere erişmek için harici harddisk kullanmak isteyenlerin kaçırmaması gereken Samsung M3 320 GB 2,5 inç USB 3.0 Harici Taşınabilir Harddisk, 2022 yılında en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Modern ve şık tasarımıyla beğeni toplayan ürün, 5400 RPM dönüş hızıyla beğeni kazanıyor. 360 GB depolama alanıyla müzik, PDF doküman, film, program ve oyunların kaydedilmesi için yeterli alan sağlıyor. Son derece sessiz çalışarak gürültüden hoşlanmayanları memnun ediyor. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise enerji tasarrufu yaparak çalışması.

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4. Oyun oynamayı sevenler için tasarlandı: Toshiba Canvio Gaming 2,5 inç 1 TB USB 3.2 Gen 1 Siyah Taşınabilir Harici Harddisk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

En iyi harddisk yorumlarını alan modellerden biri olan Toshiba Canvio Gaming 2.5 inç 1 TB USB 3.2 Gen 1 Siyah Taşınabilir Harici Harddisk, birbirinden başarılı özellikleriyle merak uyandırıyor. 1 TB depolama alanıyla birçok oyunun yüklenmesi için yeterli alan sunan model, USB 3.2 Gen 1 teknolojisi sayesinde hızlı ve güçlü bağlantı sağlıyor. Her zaman açık moduyla oyuncuları mutlu ediyor. Uzun süre kullanılmadığında otomatik kapanmayı devre dışı bırakarak oyunların yarıda kesilmesini engelliyor. Ürünün bilgisayarların yanı sıra XBox ve PlayStation gibi oyun konsollarıyla da uyum içinde çalışabilmesi, önemli bir ayrıntı.

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5. Kullanıcı dostu özellikleriyle: Seagate ST1000LM035 1 TB 2,5 inç Notebook HDD

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

En iyi harddisk markası 2022 sıralaması içinde önemli bir yere sahip olan Seagate, dizüstü bilgisayarı için uygun fiyatlı harddisk arayanları Seagate ST1000LM035 1 TB 2.5 inç Notebook HDD modeliyle buluşturuyor. Ürün hafif olduğu için laptopların ağırlaşmasına engel oluyor. 5400 RPM hızıyla günlük kullanımda kullanıcılarına hız avantajı sağlıyor. 1 TB depolama alanıyla ihtiyaç duyulan birçok program, oyun ve filmin rahatlıkla depolanmasına yardımcı oluyor. Sessiz çalışma özelliğiyle kullanıcılarından tam not alan ürün, şoka ve titreşime dirençli yapısıyla uzun ömürlü kullanım vadediyor.

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6. Oyun deneyiminizi zirveye taşıyacak bir model: WD Black 2 TB P10 Game Drive Xbox ile Uyumlu Harici Harddisk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

Oyun için en iyi harddisk modelleri arasında bulunan WD Black 2 TB P10 Game Drive Xbox ile Uyumlu Harici Harddisk, sade ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kompakt ve güvenli tasarımıyla oyuncu çantalarında rahatlıkla taşınabilen model, 2 TB geniş depolama alanıyla yüksek boyutlu oyunların alan problemi yaşanmadan kaydedilmesine olanak tanıyor. XBox oyun konsoluyla da uyum göstererek çok amaçlı kullanım sağlıyor. Yüksek performanslı yapısı sayesinde kusursuz oyun deneyimi yaşatıyor. Tak çalıştır özelliğiyle herhangi bir ön kuruluma ihtiyaç duymuyor ve USB bağlantısı ile kolayca kullanılıyor.

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7. Devasa depolama alanıyla: Toshiba Enterprise 7200 RPM 12 TB 3,5 inç 6 Gbit/s SATA HDD

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

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Bilgisayarında sürekli yer problemi yaşadığı için yüksek depolama kapasiteli harddisk arayanların mutlaka göz atması gereken Toshiba Enterprise 7200 RPM 12 TB 3,5 inç 6 Gbit/s SATA HDD, güçlü donanımıyla 7/24 tam performans çalışıyor. Toshiba Stable Platter teknolojisiyle çalışma sırasında meydana gelen titreşimleri az aza indirerek performans kaybı yaşatmıyor. Verilerin güven içinde okunup yazılmasını sağlayan model, yazma işlemi sırasında meydana gelebilecek güç kesintilerinde hızlıca opsiyon alarak verileri önbelleğe kaydediyor. Böylece güç geri geldiğinde yazma işlemine kaldığı yerden devam ediyor.

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8. Teknolojiyi yakından takip edenlere: ASUS Fx Ehd-A2T 2 TB 2,5 inç Harici Sabit Disk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

En iyi harddisk markaları arasında kalitesiyle kendini belli eden Asus, yüksek hız ve performans vadeden ASUS Fx Ehd-A2T 2 TB 2.5 inç Harici Sabit Disk modeliyle adından söz ettiriyor. 2,5 inç boyutundaki ince tasarımı ve Asus Aura Sync RGB aydınlatmasıyla muhteşem bir görsellik sunan model, dayanıklı malzemesiyle takdir topluyor. 2 TB geniş depolama alanıyla oyunculara önemli bir avantaj kazandırıyor. USB 3.1 Gen1 teknolojisiyle hızlı veri aktarımı sağlıyor. Kullanıcı yorumlarında malzeme kalitesi ve veri işleme hızından övgüyle bahsedilen modelin 256-bit AES şifreleme teknolojisiyle maksimum güvenlik sağladığını da belirtmeden geçmeyelim.

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9. Üst seviye malzeme kalitesi: ADATA & XPG HD710 Pro USB 3.2 Gen1 2 TB Harici Harddisk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

En iyi harddisk 2022 modelinden biri olan ADATA & XPG HD710 Pro USB 3.2 Gen1 2 TB Harici Harddisk, birbirinden etkileyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Güçlü silikon, darbe emici tampon ve sağlam plastik olmak üzere üç katmanlı korumasıyla çarpma ve düşmelere karşı tam direnç sergiliyor. Böylece seyahat sırasında güvenle taşınıyor. Ayrıca IP68 su ve toz geçirmezlik özelliğiyle sıvı dökülmesi ve suya düşürme gibi kazalardan zarar görmüyor. 2 TB depolama alanı ve 7200 RPM dönüş hızıyla kaliteli kullanım sağlıyor. Kontrol lambası sayesinde de ürünün çalışıp çalışmadığı tek bakışla öğreniliyor.

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10. Verilerinizi her zaman güvende tutun: WD Blue 5400 RPM 2,5 inç 1 TB Dahili Harddisk

Bilgisayarınızın depolama alanını arttırıp rahatlatacak 2022 senesinin en iyi harddiskleri

Kalitesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılacak bir harddisk arayanların radarına hızlıca giriş yapan WD Blue 5400 RPM 2,5 inç 1 TB Dahili Harddisk, uygun fiyatı ve kaliteli özellikleriyle fiyat performans dengesini başarıyla koruyor. 1 TB depolama alanıyla oyundan filmlere kadar sevilen birçok verinin yedeklenmesine yardımcı oluyor. 2,5 inç boyutuyla dizüstü bilgisayarlara kolaylıkla monte ediliyor. 5400 RPM dönüş hızı ve 16 MB önbelleğiyle güçlü performans sergiliyor. Modelin en çok beğenilen özelliği, NoTouch Ramp Load teknolojisi sayesinde kayıt başlığını akıllı konumlandırarak disk yüzeyine temas etmesini engellemesi. Böylece verileri başarıyla işleyip güvenle muhafaza ediyor.

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