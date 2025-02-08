Bilim insanları toplum ne zaman çökeceğini araştırdı! Yapay zekayı kullanıp tarih verdiler: "Kıyamet gibi bir şey"

MYNET|DIŞ HABERLER Yapay zeka her geçen gün daha da geliştikçe, bilim insanları teknolojiyi kullanarak insanların ve Dünya gezegeninin geleceği hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor. Tam da bu bağlamda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MIT) bir grup bilim insanı toplumun ne zaman varlığını yitireceğini hesaplamaya çalışmak için kapsamlı bir araştırma yürüttü.

MIT'deki bir ekip, nüfus, doğal kaynaklar ve enerji kullanımı gibi konulara ilişkin çeşitli veri modellerini değerlendiren bilgisayar modellemesini kullandı. Araştırmanın ardından yayımlanan çalışmada , insan toplumunun nihai çöküşüne neden olacak şeyin yaklaşan 'büyüme sınırları' olduğu vurgulandı.

TARİH VERDİLER

Ekip toplumun düşüşünün 21. yüzyılın ortalarına yakın bir zamanda gerçekleşeceğini öğrerek 2040 yılına işaret etti. Araştırmada toplumun çöküşü 'kıyamet gibi' olarak nitelendirildi.

2021 yılında Hollandalı sürdürülebilirlik araştırmacısı Gaya Herrington The Guardian'a yaptığı açıklamasında daha iyimser bir tablo çizerek "Araştırma perspektifinden bakıldığında, onlarca yıllık bir modelin deneysel gözlemlerle karşılaştırılarak veri kontrolünün ilginç bir çalışma olacağını düşündüm. Çalışmamın temel bulgusu, çöküşle sonuçlanmayan bir senaryoya uyum sağlama seçeneğimizin hala olması.İş dünyasındaki yeniliklerle birlikte hükümetler ve sivil toplum tarafından yapılan yeni gelişmelerle birlikte, modeli güncellemeye devam etmek, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için sahip olduğumuz zorluklar ve fırsatlar hakkında başka bir bakış açısı sağlıyor" dedi.